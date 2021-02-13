Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0 в пользу 25-летнего россиянина. По ходу четвертого сета Медведев брал медицинский тайм-аут. Россиянин впервые в карьере выиграл пятисетовый матч (до этого у него было шесть поражений). В четвертом круге имеющий четвертый номер посева Медведев встретится с американцем Маккензи Макдональдом (192-й номер рейтинга).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--14cd3d735343b93392c2" data-vnd="14cd3d735343b93392c2" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=14cd3d735343b93392c2" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев располагается на четвертой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), он завоевал девять титулов под эгидой организации. Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема — выход в финал Открытого чемпионата США в 2019 году. Медведев третий раз подряд сыграет в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (лучший результат россиянина на этом турнире). В конце сезона-2020 Медведев выиграл Итоговый турнир ATP, его победная серия, начавшаяся в прошлом году, длится уже до 17 матчей.

Крайиновичу 28 лет, он располагается на 33-й строчке мирового рейтинга и посеян на турнире под 28-м номером. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2019), Открытого чемпионата Австралии (2019) и Открытого чемпионата США (2020).