Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open
ТАСС, 13 февраля. Россиянин Даниил Медведев обыграл серба Филипа Крайиновича в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису — первого в сезоне турнира серии Большого шлема.
ТАСС, 13 февраля. Россиянин Даниил Медведев обыграл серба Филипа Крайиновича в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису — первого в сезоне турнира серии Большого шлема.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0 в пользу 25-летнего россиянина. По ходу четвертого сета Медведев брал медицинский
Медведев располагается на четвертой строчке рейтинга Ассоциации
Крайиновичу 28 лет, он располагается на 33-й строчке мирового рейтинга и посеян на турнире под 28-м номером. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2019), Открытого чемпионата Австралии (2019) и Открытого чемпионата США (2020).
Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. С субботы матчи проходят без зрителей