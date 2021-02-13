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12:28 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

ТАСС, 13 февраля. Россиянин Даниил Медведев обыграл серба Филипа Крайиновича в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису — первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

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Источник: AFP 2020

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0 в пользу 25-летнего россиянина. По ходу четвертого сета Медведев брал медицинский тайм-аут. Россиянин впервые в карьере выиграл пятисетовый матч (до этого у него было шесть поражений). В четвертом круге имеющий четвертый номер посева Медведев встретится с американцем Маккензи Макдональдом (192-й номер рейтинга).

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Медведев располагается на четвертой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), он завоевал девять титулов под эгидой организации. Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема — выход в финал Открытого чемпионата США в 2019 году. Медведев третий раз подряд сыграет в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (лучший результат россиянина на этом турнире). В конце сезона-2020 Медведев выиграл Итоговый турнир ATP, его победная серия, начавшаяся в прошлом году, длится уже до 17 матчей.

Крайиновичу 28 лет, он располагается на 33-й строчке мирового рейтинга и посеян на турнире под 28-м номером. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2019), Открытого чемпионата Австралии (2019) и Открытого чемпионата США (2020).

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. С субботы матчи проходят без зрителей из-за ужесточения мер против коронавируса в штате Виктория.

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