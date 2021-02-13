Рублев вышел в четвертый круг и повторил лучший результат на Australian Open

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:3. В четвертом круге 23-летний россиянин встретится с норвежцем Каспером Руудом (24-й номер посева).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--14cd3d735343b93392c2" data-vnd="14cd3d735343b93392c2" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=14cd3d735343b93392c2" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Рублев посеян на турнире под седьмым номером, он располагается на восьмой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), завоевав семь титулов под эгидой организации. Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема — выход в ¼ финала Открытого чемпионата США (2017, 2020) и Открытого чемпионата Франции (2020). На Открытом чемпионате Австралии Рублев дошел до четвертого круга в прошлом году.

Лопесу 39 лет, он занимает 65-ю строчку мирового рейтинга. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2015) и Уимблдона (2005, 2008, 2011). На Открытом чемпионате Австралии лучим результатом испанца является выход в четвертый круг турнира (2012, 2015).