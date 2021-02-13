Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/16 финала турнира в Мельбурне

Сегодня в первом раунде одиночного разряда белоруска обыграла американскую теннисистку Лорен Дэвис (80) в двух сетах — 6:3, 6:2.

Тем временем на турнире ITF в казахстанском Шымкенте белоруска Юлия Готовко (386) сегодня пробилась в финал, победив российскую теннисистку Дарью Мишину (403) — 7:5, 6:3. Завтра в решающем поединке белорусская теннисистка встретится с еще одной россиянкой Анастасией Тихоновой (700). На пути к финалу этих состязаний Юлия Готовко обыграла белоруску Эвелину Ласкевич, россиянку Ноэль Сайденову и чешку Николу Бречкову.