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14:44 (мск), источник: ТАСС

Хачанов не сумел выйти в четвертый круг Australian Open

ТАСС, 13 февраля. Россиянин Карен Хачанов проиграл итальянцу Маттео Берреттини в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису — первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) в пользу Берреттини. В четвертом круге 24-летний итальянец встретится с греком Стефаносом Циципасом (пятый номер посева).

Хачанову 24 года, он был посеян на турнире под 19-м номером и располагается на 20-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), завоевав четыре титула под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема он доходил до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции (2019), а на двух прошлых Открытых чемпионатах Австралии — до третьего круга.

Берреттини располагается на 10-й строчке мирового рейтинга и имеет девятый номер посева. На его счету три победы на турнирах ATP. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2019). На Открытом чемпионате Австралии лучшим результатом итальянца до нынешнего сезона был выход во второй круг (2020).

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. С субботы матчи проходят без зрителей из-за ужесточения мер против коронавируса в штате Виктория.

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