Хачанов не сумел выйти в четвертый круг Australian Open

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) в пользу Берреттини. В четвертом круге 24-летний итальянец встретится с греком Стефаносом Циципасом (пятый номер посева).

Хачанову 24 года, он был посеян на турнире под 19-м номером и располагается на 20-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), завоевав четыре титула под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема он доходил до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции (2019), а на двух прошлых Открытых чемпионатах Австралии — до третьего круга.

Берреттини располагается на 10-й строчке мирового рейтинга и имеет девятый номер посева. На его счету три победы на турнирах ATP. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2019). На Открытом чемпионате Австралии лучшим результатом итальянца до нынешнего сезона был выход во второй круг (2020).