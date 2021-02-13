Надаль обыграл в трёх сетах Норри и вышел в 1/8 финала Australian Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль успешно преодолел третий круг Открытого чемпионата Австралии.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль успешно преодолел третий круг Открытого чемпионата Австралии.
Вторая ракетка мира обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 7:5, 6:2, 7:5.
Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут. Надаль выполнил семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть
В 1/8 финала турнира Надаль встретится с итальянцем Фабио Фоньини. Ранее он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:3, 6:4.
В Австралии перед Australian Open для теннисистов были введены жёсткие карантинные правила. Всех игроков посадили на карантин перед турниром, а некоторым и вовсе пришлось сесть на жёсткий карантин, им запрещалось покидать гостиничные номера.