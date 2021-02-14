Карацев — в четвертьфинале, и раньше Медведева! Аслан взлетает в рейтинге на 40 позиций

Открытый чемпионат Австралии

Мужчины. Четвертый круг

Аслан Карацев (Россия, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20) — 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4.

Еще год назад Аслан Карацев вообще не выступал на турнирах ATP-тура, а сейчас он — в шаге от четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии. Для этого ему пришлось сыграть в квалификации в Дохе и встретиться с девятой ракеткой мира Диего Шварцманом в третьем круге Australian Open. Тройной счет 6:3 и доминирование в том матче вывели Карацева в 1/8 финала, где россиянин играл с номинально более слабым соперником, чем аргентинец, — Феликсом Оже-Альяссимом. Но битва получилась намного напряженнее. Соперники провели на корте три с половиной часа, а Аслан в 27 лет впервые сыграл пятисетовый официальный матч. И сразу же победил!

Неудача в первой половине матча

В матче с канадцем розыгрыши стали короче, чем были два дня назад в игре со Шварцманом. Первая партия прошла под диктовку Оже-Альяссима — Карацев допускает слишком большое количество затяжных ударов, приводящих к ударам в сетку, две двойные в первом же гейме на своей подаче и около десяти невынужденных к середине сета. Ключевым моментом стала проблема с первой подачей россиянина — до середины партии ему не удавалось взять и гейма на подаче, а канадец тем временем постоянно заставлял его ошибаться. Как закономерный итог — Аслан проигрывает первую партию в основной сетке.

Второй сет начался примерно с такого же — неплохой прием Карацева перебивался слабой подачей. Количество невынужденных ошибок все росло — по этому показателю россиянин вдвое превосходил канадца. Большая часть из них — проблема со вторым ударом после подачи, когда мяч постоянно улетал в сетку. А в середине партии Аслан проиграл гейм просто за счет неточностей при ударе справа, хотя, казалось бы, это сильное место Карацева. В подобной манере второй сет легко достается Оже-Альяссиму.

Перед третьей партией Аслан берет таймаут, чтобы восстановиться морально и сбить настрой сопернику.

В двух сетах россиянин пробовал разные варианты, выходил к сетке. Вот только канадец был готов к любым приемам Карацева. Да и двигался он значительно быстрее, заставляя соперника ошибаться.

Аслану тяжело давался каждый розыгрыш, а Оже-Альяссим продолжал атаковать и владеть игрой. Возможно, у Карацева уже не осталось эмоций после предыдущего матча со Шварцманом — ту игру он провел совершенно в другой манере, легко выполняя удары и отлично подавая. Сегодня на корте был совершенно другой россиянин — несколько раз Аслан подбадривал себя криками «Come on!», а потом даже начал кричать после удачных розыгрышей. На старте сета ему это помогло — Карацев наконец легко берет гейм на своей подаче.

В третьей партии россиянин сильно прибавил в подаче, и уже Феликс начинает ошибаться. 2:3 — Аслан выходит вперед в сете впервые в этом поединке. После отдает сопернику всего один гейм, уверенно беря все остальные. И оформляет первую субботнюю победу в сете в третьей партии — Карацев возвращается в борьбу за выход в четвертьфинал.

Гениальный камбэк

На старте четвертой партии россиянин повел в счете, но гейм выдался тяжелейшим — Оже-Альяссим не хотел просто отдавать сопернику ни одного розыгрыша. Феликс сбавил темп своей игры, стал больше ошибаться — у Карацева выросли шансы на ответную хорошую игру. Часть ошибок с обеих сторон могли произойти из-за птиц, которые активно начали летать над кортом — видимо, заняли места отсутствующих из-за локдауна болельщиков.

Пара первых геймов была абсолютно равной — россиянин и канадец обменивались удачными ударами, постоянно догоняя друг друга в счете. Хотя в общем в сете вел именно Карацев — у него продолжали заходить удары, не получавшиеся на старте матча, а Оже-Альяссим продолжал ошибаться. Дальше Аслан уже дожимал соперника, экономя силы на подаче соперника и выигрывая за счет своей.

Для Феликса Оже-Альяссима Australian Open 2021 — седьмой турнир «Большого шлема», но он ни разу не доходил до стадии четвертьфинала. Аслан Карцев вообще впервые играет на таком крупном старте.

Ни один из соперников до этого не участвовал в полноформатном пятисетовом матче — настало время проверки физических и моральных сил канадца и россиянина.

Многие подачи Феликса задевали сетку — на Открытом чемпионате Австралии у игроков есть большие претензии к машине, фиксирующей нетболы. Но здесь ошибка была именно Оже-Альяссима — он подавал низко, а когда пытался направить удар повыше, попадал в аут. Аслан мог фактически завершить матч в свою пользу, взяв самый затяжной гейм игры при счете 4:2 — у россиянина было четыре брейк-поинта, а всего «ровно» в гейме — шесть раз. Не получилось — канадец прекрасно подавал, а Карацев ошибался на приеме. Весь сет соперники терпели (все-таки пять сетов они до этого не играли, а тут еще и выглянуло солнце) и ждали ошибок друг друга — свою подачу они брали. Выносливей (или удачливее) оказался Карацев, под ноль взяв последний гейм.