Анна Калинская не сумела выйти в четвертьфинал парного Australian Open
Россиянка Анна Калинская не сумела выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.
Россиянка Анна Калинская не сумела выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.
Вместе с Викторией Кужмовой из Словакии она со счётом 4:6, 3:6 уступила Александре Крунич (Сербия) и Мартине Тревизан (Италия).
Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. Калинская и Кужмова 2 раза подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и не реализовали ни одного
В четвертьфинале соревнований Крунич и Тревизан встретятся с Дарией Юрак (Хорватия) и Ниной Стоянович (Сербия).
Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин