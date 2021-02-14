Все казахстанские теннисисты завершили борьбу на Australian Open-2021
Все казахстанские теннисисты завершили борьбу на Australian Open-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Все казахстанские теннисисты завершили борьбу на Australian Open-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Последними участниками стали первые ракетки Казахстана Елена Рыбакина и Александр Бублик, которые в матче первого круга микста проиграли австралийцам Саманте Стосур — Мэттью Эбдену со счетом 1:6, 4:6.
Всего Казахстан представляли семь теннисистов: Елена Рыбакина, Александр Бублик, Андрей Голубев, Михаил Кукушкин, Ярослава Шведова, Зарина Дияс и Юлия Путинцева. Лучшего результата в одиночном разряде добились Дияс и Путинцева, которые вышли в третий круг. А в парах Бублик и Голубев дошли до 1/8 финала.