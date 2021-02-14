Халеп вышла в четвертьфинал Australian Open, где сыграет против Серены Уильямс
Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
В матче четвертого круга Халеп обыграла представительницу Польши Игу Швентек со счетом 3:6, 6:1, 6:4.
В четвертьфинал Australian Open Халеп сыграет против американки Серены Уильямс.
Australian Open. (Мельбурн). Женщины. 1/8 финала
Симона Халеп (Румыния) — Ига Швентек (Польша) — 3:6, 6:1, 6:4.