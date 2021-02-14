Соболенко и Мертенс вышли в четвертьфинал парного разряда Australian Open

В сегодняшнем матче 1/8 финала белоруска и бельгийка победили немецко-российский тандем Лаура Зигемунд / Вера Звонарева — 6:3, 6:7 (5:7), 6:2. В игре за выход в полуфинал Арина Соболенко и Элизе Мертенс будут соперничать с японской парой Ена Шибахара / Сюко Аояма.

В одиночном разряде седьмая ракетка мира Арина Соболенко не смогла пробиться в четвертьфинальную стадию, уступив американке Серене Уильямс, занимающей 11-е место в мировом рейтинге. В поединке ¼ финала Серена Уильямс сыграет со вторым номером мирового рейтинга румынкой Симоной Халеп. В другом четвертьфинале японка Наоми Осака (3-й номер рейтинга WTA) встретится с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй (71).

У мужчин лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович в матче за выход в полуфинал поспорит с представителем Германии Александром Зверевым (7). Россиянин Аслан Карацев (114) встретится с болгарским теннисистом Григором Димитровым (21).