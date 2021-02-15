Пегула обыграла пятую ракетку мира Свитолину в четвертом круге Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу 26-летней американки. В четвертьфинале Пегула сыграет с соотечественницей Дженнифер Брэди (22-й номер посева), которая обыграла хорватку Донну Векич (28).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--126fdaccf66a8278b28e" data-vnd="126fdaccf66a8278b28e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=126fdaccf66a8278b28e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Пегула занимает 61-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе один выигранный турнир под эгидой организации. Выход в четвертьфинал нынешнего розыгрыша Australian Open является лучшим ее результатом на турнирах Большого шлема.

Свитолиной 26 лет, она занимает пятое место в рейтинге WTA и имела пятый посев на Australian Open. В активе украинки 15 титулов, в том числе победа на Итоговом турнире WTA 2018 года. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал.