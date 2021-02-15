Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:3 в пользу 25-летнего россиянина. В четвертьфинале имеющий четвертый номер посева Медведев встретится с победителем матча Андрей Рублев (Россия, 7) — Каспер Рууд (Норвегия, 24). Ранее в ¼ финала турнира вышел еще один россиянин — Аслан Карацев.

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Медведев располагается на четвертой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), он завоевал девять титулов под эгидой организации. Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема — выход в финал Открытого чемпионата США в 2019 году. Выйдя в четвертьфинал, Медведев установил лучший результат на Australian Open, ранее он не проходил дальше четвертого круга. В конце сезона-2020 Медведев выиграл Итоговый турнир ATP, его победная серия, начавшаяся в прошлом году, составляет 18 матчей.

Макдональду 25 лет, он располагается на 192-й строчке мирового рейтинга. Выход в четвертый круг является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.