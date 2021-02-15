Рублев сыграет с Медведевым в четвертьфинале Australian Open

Встреча завершилась при счете 6:2, 7:6 (7:3) в пользу 23-летнего российского теннисиста, посеянного на турнире под седьмым номером, Рууд был посеян 24-м. Соперником Рублева по четвертьфиналу станет его соотечественник Даниил Медведев, посеянный на турнире под четвертым номером. Ранее в четвертьфинал также вышел россиянин Аслан Карацев. Впервые в ¼ финала турниров серии Большого шлема сыграют три российских теннисиста.

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Рублев располагается на восьмой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), завоевав семь титулов под эгидой организации. Выйдя в ¼ финала Открытого чемпионата Австралии, он повторил свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема, ранее он выходил в четвертьфиналы Открытого чемпионата США (2017, 2020) и Открытого чемпионата Франции (2020). 22-летний Рууд занимает 28-ю строчку мирового рейтинга. Выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии в нынешнем сезоне стал его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.