Итоги выступлений казахстанцев на Australian Open: какие изменения в рейтинге и сколько они заработали
В Мельбурне их было семеро.
В Мельбурне их было семеро.
Первый турнир серии «Большого шлема» в 2021 году находится в самом разгаре. Но уже с сожалением можно констатировать сей факт, что никто из казахстанцев не смог пробиться во вторую неделю Australian Open. Это касается всех разрядов. Корреспондент Vesti.kz подвел итоги выступления спортсменов из Казахстана в Мельбурне, отметив сдвиги в рейтингах и сумму заработанных призовых.
Первая ракетка страны, Елена Рыбакина, не сумела добраться даже до третьего круга Открытого чемпионата Австралии. В прошлом году она доходила до стадии 1/16 финала, поэтому в этот раз свои очки ей подтвердить не удалось. Перед началом турнира Елена находилась на 21-й строчке в рейтинге WTA, но после его окончания будет, в лучшем случае, на 22-м месте.
Она также уступила в первых кругах женского парного и смешанного разрядов. В общей сложности Рыбакиной удалось заработать 130,7 тысячи долларов США (здесь и далее — без вычета налогов).
Юлия Путинцева, в отличие от Елены, добралась до третьего раунда, но
Также Юлия участвовала в парном разряде, а вместе с ней выступала Зарина Дияс. Они проиграли в первом круге.
Зарина, кстати, тоже добралась до третьего раунда в одиночке, повторив прошлогоднее достижение. В рейтинге она опустилась на одну позицию и стала 84-й. Но уже на этой неделе Дияс принимает участие в других соревнованиях в Мельбурне, где может улучшить положение в мировой табели. Зарина и Юлия заработали на Australian Open больше, чем другие казахстанцы — по 178,9 тысячи долларов.
Ярослава Шведова, для которой это было первое выступление в основной сетке «Большого шлема» за три с лишним года, вылетела в первом круге. Как в одиночке, так и в паре, а еще и в миксте. Результат в одиночном разряде позволил Ярославе заработать десять рейтинговых очков, на даже с учетом этого она все еще не войдет в топ-1000, но вплотную приблизится к этому числу. Перед стартом соревнований Шведова была 1337-й ракеткой мира.
За участие в трех разрядах Шведова заработала 91,8 тысячи долларов.
Лучший казахстанец в мужском разряде сохранил свои позиции. Александр Бублик как был 45-м в рейтинге АТР, так и останется на этом месте, что является рекордным показателем для теннисиста. Бублик добрался до второго раунда в одиночке и до третьего в паре, а еще проиграл в первом матче микста, где выступил с Рыбакиной.
За турнир Бублик заработал 144,4 тысячи долларов.
Михаил Кукушкин дошел до второй стадии в паре и уступил на старте в одиночке. Если до начала мельбурнского супертурнира он был 90-й ракеткой мира, то теперь, в лучшем случае, станет 93-й.
Кукушкин за эти выступления заработал 95,3 тысячи долларов.
Андрей Голубев выступал лишь в паре, сыграв вместе с Бубликом. Их тандем выбил лучший дуэт мира во втором круге, но уже в третьем Андрей и Александр проиграли. За выступления в парном разряде Голубев заработал 25,2 тысячи долларов.
В общей сложности казахстанцы заработали на Australian Open-2021 почти 850 тысяч долларов.
Напомним, что в прошлом году в одиночке лучше выступили девушки — Рыбакина, Путинцева и Дияс добрались до третьего круга, а Кукушкин и Бублик уступили уже на старте соревнований. Однако Михаилу и Александру удалось реабилитироваться в паре, где они сенсационно дошли до стадии полуфинала.
Димаш Тулегенов