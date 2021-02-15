Итоги выступлений казахстанцев на Australian Open: какие изменения в рейтинге и сколько они заработали

Первый турнир серии «Большого шлема» в 2021 году находится в самом разгаре. Но уже с сожалением можно констатировать сей факт, что никто из казахстанцев не смог пробиться во вторую неделю Australian Open. Это касается всех разрядов. Корреспондент Vesti.kz подвел итоги выступления спортсменов из Казахстана в Мельбурне, отметив сдвиги в рейтингах и сумму заработанных призовых.

Первая ракетка страны, Елена Рыбакина, не сумела добраться даже до третьего круга Открытого чемпионата Австралии. В прошлом году она доходила до стадии 1/16 финала, поэтому в этот раз свои очки ей подтвердить не удалось. Перед началом турнира Елена находилась на 21-й строчке в рейтинге WTA, но после его окончания будет, в лучшем случае, на 22-м месте.

Она также уступила в первых кругах женского парного и смешанного разрядов. В общей сложности Рыбакиной удалось заработать 130,7 тысячи долларов США (здесь и далее — без вычета налогов).

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Юлия Путинцева, в отличие от Елены, добралась до третьего раунда, но каких-то дополнительных очков за это она не заработала. Юлия повторила прошлогодний результат и защитила свои поинты. С большей долей вероятности Путинцева сохранит за собой 28-е место.

Также Юлия участвовала в парном разряде, а вместе с ней выступала Зарина Дияс. Они проиграли в первом круге.

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Зарина, кстати, тоже добралась до третьего раунда в одиночке, повторив прошлогоднее достижение. В рейтинге она опустилась на одну позицию и стала 84-й. Но уже на этой неделе Дияс принимает участие в других соревнованиях в Мельбурне, где может улучшить положение в мировой табели. Зарина и Юлия заработали на Australian Open больше, чем другие казахстанцы — по 178,9 тысячи долларов.

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Ярослава Шведова, для которой это было первое выступление в основной сетке «Большого шлема» за три с лишним года, вылетела в первом круге. Как в одиночке, так и в паре, а еще и в миксте. Результат в одиночном разряде позволил Ярославе заработать десять рейтинговых очков, на даже с учетом этого она все еще не войдет в топ-1000, но вплотную приблизится к этому числу. Перед стартом соревнований Шведова была 1337-й ракеткой мира.

За участие в трех разрядах Шведова заработала 91,8 тысячи долларов.

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Лучший казахстанец в мужском разряде сохранил свои позиции. Александр Бублик как был 45-м в рейтинге АТР, так и останется на этом месте, что является рекордным показателем для теннисиста. Бублик добрался до второго раунда в одиночке и до третьего в паре, а еще проиграл в первом матче микста, где выступил с Рыбакиной.

За турнир Бублик заработал 144,4 тысячи долларов.

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Михаил Кукушкин дошел до второй стадии в паре и уступил на старте в одиночке. Если до начала мельбурнского супертурнира он был 90-й ракеткой мира, то теперь, в лучшем случае, станет 93-й.

Кукушкин за эти выступления заработал 95,3 тысячи долларов.

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Андрей Голубев выступал лишь в паре, сыграв вместе с Бубликом. Их тандем выбил лучший дуэт мира во втором круге, но уже в третьем Андрей и Александр проиграли. За выступления в парном разряде Голубев заработал 25,2 тысячи долларов.

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В общей сложности казахстанцы заработали на Australian Open-2021 почти 850 тысяч долларов.

Напомним, что в прошлом году в одиночке лучше выступили девушки — Рыбакина, Путинцева и Дияс добрались до третьего круга, а Кукушкин и Бублик уступили уже на старте соревнований. Однако Михаилу и Александру удалось реабилитироваться в паре, где они сенсационно дошли до стадии полуфинала.