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12:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские теннисисты установили историческое достижение на Australian Open

Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев установили историческое достижение на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ATP Tour.

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Источник: AFP 2020

Впервые сразу три россиянина пробились в ¼ финала турнира серии «Большого шлема». В четвертом круге Медведев обыграл американца Маккензи Макдональда, Карацев — аргентинца Диего Шварцмана, а Рублев прошел дальше на отказе норвежца Каспера Рууда.

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За выход в полуфинал Рублев и Медведев сыграют между собой, Карацев встретится с болгарином Григором Димитровым. Оба матча назначены на 16 февраля.

7 февраля сообщалось, что сборная России по теннису одержала победу в финале Кубка АТР. В решающем матче Медведев обыграл итальянца Маттео Берреттини.

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Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 22 февраля. Действующим чемпионом в мужском разряде является серб Новак Джокович.

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