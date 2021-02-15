Российские теннисисты установили историческое достижение на Australian Open

Впервые сразу три россиянина пробились в ¼ финала турнира серии «Большого шлема». В четвертом круге Медведев обыграл американца Маккензи Макдональда, Карацев — аргентинца Диего Шварцмана, а Рублев прошел дальше на отказе норвежца Каспера Рууда.

За выход в полуфинал Рублев и Медведев сыграют между собой, Карацев встретится с болгарином Григором Димитровым. Оба матча назначены на 16 февраля.

7 февраля сообщалось, что сборная России по теннису одержала победу в финале Кубка АТР. В решающем матче Медведев обыграл итальянца Маттео Берреттини.

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