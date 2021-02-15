Надаль в трёх сетах обыграл Фоньини и вышел в четвертьфинал Australian Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open.
Вторая ракетка мира в матче 1/8 финала обыграл итальянца Фабио Фоньини.
Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2.
Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут. Надаль выполнил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть
В четвертьфинале Australian Open Надаль сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Маттео Берреттини (Италия).
Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. Он ранее также вышел в четвертьфинал.