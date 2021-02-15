Надаль в трёх сетах обыграл Фоньини и вышел в четвертьфинал Australian Open

Даниил Медведев заявил, что при Джоковиче и Надале сложно стать первой ракеткой мира

Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут. Надаль выполнил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 19. Его соперник, занимающий 17-е место в рейтинге WTA, семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.