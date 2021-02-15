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13:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Берреттини снялся с матча 1/8 финала Australian Open, Циципас вышел в четвертьфинал

Итальянский теннисист Маттео Берреттини снялся с Australian Open из-за травмы.

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Источник: AP 2020

Итальянец в матче 1/8 финала должен был сыграть с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. В результате Циципас автоматически вышел в четвертьфинал.

За путёвку в полуфинал Стефанос поборется с испанцем Рафаэлем Надалем, который в матче 1/8 финала не отдал ни сета итальянцу Фабио Фоньини — 6:3, 6:4, 6:2.

Остальные четвертьфиналы выглядят следующим образом: Андрей Рублёв (Россия) — Даниил Медведев (Россия), Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия), Аслан Карацев (Россия) — Григор Димитров (Болгария).

Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. Он в финале турнира в 2020 году обыграл австрийца Доминика Тима.

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