Берреттини снялся с матча 1/8 финала Australian Open, Циципас вышел в четвертьфинал

Итальянец в матче 1/8 финала должен был сыграть с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. В результате Циципас автоматически вышел в четвертьфинал.

За путёвку в полуфинал Стефанос поборется с испанцем Рафаэлем Надалем, который в матче 1/8 финала не отдал ни сета итальянцу Фабио Фоньини — 6:3, 6:4, 6:2.

Остальные четвертьфиналы выглядят следующим образом: Андрей Рублёв (Россия) — Даниил Медведев (Россия), Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия), Аслан Карацев (Россия) — Григор Димитров (Болгария).