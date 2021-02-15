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13:21 (мск), источник: БЕЛТА

Саснович не вышла в 1/8 финала на теннисном турнире в Мельбурне

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (92-й номер мирового рейтинга) проиграла на турнире Phillip Island Trophy в Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В сегодняшнем трехсетовом поединке 1/16 финала одиночного разряда белоруска уступила представительнице Австралии Габриэлле Да Силве Фик (566) — 3:6, 6:2, 6:7 (6:8).

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Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В матче за выход в четвертьфинал австралийка встретится с чешкой Марией Боузковой (50). В первом раунде Александра Саснович обыграла американскую теннисистку Лорен Дэвис (80) — 6:3, 6:2.

В парном разряде белорусский дуэт Александра Саснович / Вера Лапко в первом круге выиграл у австралийского тандема Дестани Айава / Шарлотт Кемпенаерс-Поч — 6:0, 6:4, а в 1/8 финала сыграют с американским тандемом Кейтлин Кристиан / Сабрина Сантамария.

Турнир Phillip Island Troohy, призовой фонд которого составляет $235,2 тыс., финиширует 19 февраля.

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