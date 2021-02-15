Саснович не вышла в 1/8 финала на теннисном турнире в Мельбурне

В сегодняшнем трехсетовом поединке 1/16 финала одиночного разряда белоруска уступила представительнице Австралии Габриэлле Да Силве Фик (566) — 3:6, 6:2, 6:7 (6:8).
Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В матче за выход в четвертьфинал австралийка встретится с чешкой Марией Боузковой (50). В первом раунде Александра Саснович обыграла американскую теннисистку Лорен Дэвис (80) — 6:3, 6:2.
В парном разряде белорусский дуэт Александра Саснович / Вера Лапко в первом круге выиграл у австралийского тандема Дестани Айава / Шарлотт Кемпенаерс-Поч — 6:0, 6:4, а в 1/8 финала сыграют с американским тандемом Кейтлин Кристиан / Сабрина Сантамария.
Турнир Phillip Island Troohy, призовой фонд которого составляет $235,2 тыс., финиширует 19 февраля.