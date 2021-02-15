Зарина Дияс вышла в третий круг турнира WTA в Мельбурне
Игра продлилась чуть более двух часов.
Игра продлилась чуть более двух часов.
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс пробилась в 1/8 финала турнира WTA в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На стадии 1/16 финала она переиграла 96-ю ракетку мира Ану Богдан из Румынии в трех сетах — 6:4, 5:7, 6:2. Матч длился 2 часа и 19 минут. В его ходе казахстанка, занимающая 83-е место в мировом рейтинге, сделала три эйса против шести у соперницы. При этом на двоих совершили по одной двойной ошибке.
В первом раунде Зарина оказалась сильнее Кристины Макхейл из США (3:6, 6:3, 6:1).
В следующем круге Дияс сыграет с победителем пары Мэдисон Бренгл (США) — Бьянка Андрееску (Канада).
Напомним, что Зарина добралась до третьего раунда в одиночном разряде на Australian Open, где уступила