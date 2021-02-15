Зарина Дияс вышла в третий круг турнира WTA в Мельбурне

На стадии 1/16 финала она переиграла 96-ю ракетку мира Ану Богдан из Румынии в трех сетах — 6:4, 5:7, 6:2. Матч длился 2 часа и 19 минут. В его ходе казахстанка, занимающая 83-е место в мировом рейтинге, сделала три эйса против шести у соперницы. При этом на двоих совершили по одной двойной ошибке.