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13:58 (мск), источник: Vesti.kz

Зарина Дияс вышла в третий круг турнира WTA в Мельбурне

Игра продлилась чуть более двух часов.

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Казахстанская теннисистка Зарина Дияс пробилась в 1/8 финала турнира WTA в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На стадии 1/16 финала она переиграла 96-ю ракетку мира Ану Богдан из Румынии в трех сетах — 6:4, 5:7, 6:2. Матч длился 2 часа и 19 минут. В его ходе казахстанка, занимающая 83-е место в мировом рейтинге, сделала три эйса против шести у соперницы. При этом на двоих совершили по одной двойной ошибке.

В первом раунде Зарина оказалась сильнее Кристины Макхейл из США (3:6, 6:3, 6:1).

В следующем круге Дияс сыграет с победителем пары Мэдисон Бренгл (США) — Бьянка Андрееску (Канада).

Напомним, что Зарина добралась до третьего раунда в одиночном разряде на Australian Open, где уступила экс-первой ракетке мира Гарбинье Мугурусе из Испании (1:6, 1:6).

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