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19:10 (мск), источник: Известия

Карта тройки: как наши теннисисты творят историю в Австралии

В четвертьфинал «Большого шлема» впервые вышли три российских спортсмена.

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Источник: Reuters

На Открытом чемпионате Австралии по теннису завершились матчи четвертого круга. Позади наиболее массовая часть турнира, а впереди — самое интересное: матчи топ-8, до которых добрались практически все главные звезды. Среди них россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые в среду утром разыграют путевку в полуфинал в «русском дерби». А главная сенсация Australian Open — выступление Аслана Карацева. Он отправил домой уже двух сеяных соперников. Только девушки, увы, огорчили. До второй недели соревнований не дотянула ни одна из представительниц России — ни в одиночном разряде, ни в парном.

Четвертьфинал без фаворита

Первая неделя Australian Open принесла болельщикам России результаты, которые в большинстве видов спорта вызвали бы бурю эмоций, как позитивных, так и не очень. Но теннис остается в тени более страстных биатлона, футбола и хоккея. Что сказать — аристократический вид спорта. А между тем в четвертьфинале мужского турнира почти половина участников — россияне. Их трое, и если русский четвертьфинал Даниила Медведева и Андрея Рублева по сетке угадывался, то появление на такой стадии уроженца Владикавказа Аслана Карацева — стопроцентная сенсация. У женщин же наша главная надежда, Вероника Кудерметова, вылетела в третьем раунде и лишилась шанса на матч с Сереной Уильямс.

По мнению заслуженного тренера России Бориса Собкина, который много лет работал с Михаилом Южным, российский женский теннис не мог рассчитывать на большее, а вот мужской четвертьфинал Медведев-Рублев оба россиянина заслужили.

Российский теннисист Аслан Карацев | Источник: Reuters

— Процесс созревания теннисной элиты не поддается никакому планированию, и то, что происходит в российском женском теннисе, нормально. У нас достаточно человек в топ-100, юниоров много, а элита — это штучный товар, — пояснил «Известиям» Собкин. — Что касается мужчин, то по рейтингу они стояли так, чтобы быть в восьмерке, и должны были там оказаться. Но одно дело — сеяться в восьмерке и совсем другое — попасть в нее, здесь дистанция огромного размера. Оба прошли путь ровно. Если по последнему матчу говорить, Рублев сыграл на сет меньше, но это не значит, что он фаворит или у него больше сил. Специфика турниров «Большого шлема» заключается в том, что если нет душераздирающих матчей с судорогами, на износ, то сама структура с матчами через день позволяет восстановиться.

В то же время, по мнению эксперта, карантин перед турниром, отсутствие зрителей и другие коронавирусные ограничения несильно повлияли на уровень игры.

Российский теннисист Андрей Рублев в матче против Каспера Рууда | Источник: Reuters

— В сравнении с Россией и Европой австралийские ограничения вызывают реакцию: «О чем вы вообще?» Но действия организаторов осуждать сложно, лучше убить заразу в зародыше, — считает Борис Собкин. — Снижения формы теннисистов я не вижу. Если бы там был Миша Южный, я бы чувствовал это на своем игроке. Но внешне, по-моему, турнир сильный. Хотя есть травмы, люди снимаются — и непонятно, что будет дальше.

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Легендарная теннисная журналистка, 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева считает, что исход будет зависеть от того, в чьем стиле пройдет игра.

— Они представители абсолютно разного стиля, — подчеркнула в беседе с «Известиями» Дмитриева. — Рублев сейчас в оптимальной форме, это видно. Он забивает каждый мяч, с правой, подачей. Медведев может поддержать этот темп, они оба хорошо угадывают игру, но Даня скорее разрушитель. Он тактически грамотен и постепенно сбивает соперника с налаженной игры. Кто лучше устоит в своем стиле — тот и выиграет. Но важно, что они друг друга хорошо знают. Как они шутили, с десяти лет при встречах друг с другом плачут и бьют ракетки. Жаль, что они встретились так рано, этот матч мог пройти на турнире и позднее.

Сказка Карацева

Третьим россиянином в четвертьфинале стал Аслан Карацев. Ему предстоит сыграть с экс-третьей ракеткой мира Григором Димитровым. Еще недавно Аслан был вне первых сотен рейтинга ATP, а теперь впервые в карьере не только отобрался в основную сетку турнира «Большого шлема», но и дошел до топ-8. Анна Дмитриева объяснила историю успеха.

Российский теннисист Аслан Карацев | Источник: Reuters

— Он был среди того талантливого поколения Медведева, Рублева, Хачанова, но потом затерялся. Хотя уже тогда было видно, что он — крепкий парень с хорошей техникой, — пояснила бывшая теннисистка. — Но затем у него было много проблем, постоянные смены тренера, травма, которая его выбила из колеи на два года. Фактически ему финансово можно было рассчитывать только на своих близких. Насколько я слышала, его даже поддерживал на каком-то этапе наш бывший сборник Дмитрий Турсунов. И так совпало, что после пандемии он преобразился. Сыграло роль и то, что он нашел правильного тренера в Минске, Егора Яцюка, это тоже в каком-то роде был игрок-неудачник, который вот так реализует себя на тренерском поприще.

Аслан принял участие в командном турнире ATP Cup, который позволил ему поверить в себя. Сегодня успехи этого теннисиста поражают, добавила Анна Дмитриева.

Борис Собкин сравнил выступление Карацева с историей Золушки.

— Люди любят такие сказки, но у Аслана это сказка скорее про сильный характер, — считает тренер. — Он выстоял в серьезных передрягах, были травмы и не только, но игрок вкалывал, сохранил интерес и вышел на топ-уровень.

Энтузиазм родителей

Во всех этих успехах одна загвоздка — Медведевы, Рублевы и Карацевы могут выигрывать сколько угодно матчей и турниров, но теннис в России останется в своем коконе. Если у родителей есть деньги — есть теннис в семье, нет — шансов мало, несмотря на редкие исключения.

— Победы ничего не меняют, теннис у нас существует за счет энтузиазма родителей. Так было и так есть, — уверен Собкин.

Российский теннисист Карен Хачанов | Источник: Reuters

Схожего мнения придерживается и Анна Дмитриева.

— Дети всегда ходят в академии с удовольствием, просто многие устают от безумных денежных трат и поездок по городу, — отметила эксперт. — Это пытка для взрослых, да и для детей. Условий для нормального развития тенниса у нас нет. Это не связано с успехами наших. Медведев, Рублев и Хачанов сейчас среди сильнейших, но интерес и рейтинги не особо меняются. Общедоступные телеканалы турниры не показывают. Мы уже проходили пик результатов в нулевых, и всё равно прорыва в поддержке, инфраструктуре нет. Телерейтинги всегда держались на одном уровне. К сожалению, это остается так.

Но первый титул с 2005 года на Australian Open, когда победителем стал Марат Сафин, нашим мужчинам точно не помешает. В этом году шансов на такой триумф явно больше, чем в предыдущие сезоны.

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