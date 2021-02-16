Осака стала первой полуфиналисткой Australian Open
Японская теннисистка Наоми Осака 16 февраля в матче ¼ финала Australian Open победила представительницу Таиланда Си Сувэй — 6:2, 6:2.
Японская теннисистка Наоми Осака 16 февраля в матче ¼ финала Australian Open победила представительницу Таиланда Си Сувэй — 6:2, 6:2.
Матч длился час и 28 минут.
Японка в матче совершила семь эйсов, допустив при этом лишь одну двойную ошибку, процент выигранных розыгрышей на первой подаче составил 92.
Следующей соперницей Осаки станет победитель в паре Серена Уильямс (США) — Симона Халеп (Румыния).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Наоми Осака (Япония, 3) — Си Сувэй (Тайвань) — 6:2, 6:2.