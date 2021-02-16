Касаткина обыграла Павлюченкову и вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне

Матч продолжался 1 час 48 минут. На счету Касаткиной 1 эйс, 7 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 9. Павлюченкова подала навылет 4 раза, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.
За место в полуфинале турнира Дарья поспорит с 4-й сеяной хорваткой Петрой Мартич, которая в третьем круге разгромила австралийку Кимберли Биррелл — 6:1, 6:3.
WTA. Phillip Island Trophy (Мельбурн)
Дарья Касаткина (Россия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 7) — 2:6, 6:1, 6:4.
Петра Мартич (Хорватия, 4) — Кимберли Биррелл (Австралия, WC) — 6:1, 6:3.