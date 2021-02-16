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10:02 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Карацев вышел в полуфинал Australian Open

ТАСС, 16 февраля. Российский теннисист Аслан Карацев обыграл болгарина Григора Димитрова в четвертьфинальном матче Australian Open — первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу 27-летнего россиянина. В конце второго сета Димитров, посеянный на турнире под 18-м номером, получил травму и перед началом четвертого брал медицинский тайм-аут. В полуфинале Карацев сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) — Александр Зверев (Германия, 6).

Карацев впервые играет в основной сетке турнира серии Большого шлема, ранее ему не удавалось преодолеть квалификацию.

Россиянин занимает 114-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), 29-летний Димитров, который был посеян на турнире под 18-м номером, — 21-е. Лучшим результатом болгарина на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open (2017), Уимблдона (2014) и US Open (2019).

Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием «хард», составляет $61 млн.

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