Россиянин Карацев вышел в полуфинал Australian Open
ТАСС, 16 февраля. Российский теннисист Аслан Карацев обыграл болгарина Григора Димитрова в четвертьфинальном матче Australian Open — первого в сезоне турнира серии Большого шлема.
ТАСС, 16 февраля. Российский теннисист Аслан Карацев обыграл болгарина Григора Димитрова в четвертьфинальном матче Australian Open — первого в сезоне турнира серии Большого шлема.
Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу 27-летнего россиянина. В конце второго сета Димитров, посеянный на турнире под 18-м номером, получил травму и перед началом четвертого брал медицинский
Россиянин занимает 114-е место в рейтинге Ассоциации
Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием «хард», составляет $61 млн.