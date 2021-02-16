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11:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карацев не смог определиться, с кем бы хотел сыграть в полуфинале Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев во время флеш-интервью 16 февраля после победы в четвертьфинале Australian Open над болгарином Григором Димитровым (2:6, 6:4, 6:1, 6:2) не смог ответить, с кем бы ему хотелось сыграть в ½ финала турнира.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Что бы я ответил, если бы мне месяц назад сказали, что я буду играть в полуфинале Australian Open? Я бы просто рассмеялся, никогда в жизни не поверил бы. С кем хотелось бы сыграть, Новаком или Зверевым? Пока даже не думал об этом, вы что! Я иду от матча к матчу, пусть они проведут свою игру — будет видно», — заявил 27-летний теннисист.

В полуфинале Карацев встретится с победителем во встрече Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Их матч пройдет сегодня, начало — в 12.30 (мск).

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