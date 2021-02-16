Карацев не смог определиться, с кем бы хотел сыграть в полуфинале Australian Open

«Что бы я ответил, если бы мне месяц назад сказали, что я буду играть в полуфинале Australian Open? Я бы просто рассмеялся, никогда в жизни не поверил бы. С кем хотелось бы сыграть, Новаком или Зверевым? Пока даже не думал об этом, вы что! Я иду от матча к матчу, пусть они проведут свою игру — будет видно», — заявил 27-летний теннисист.