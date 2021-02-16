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11:31 (мск), источник: Sport24

Дерзкий теннисист из Владикавказа — уже в топ-4 игроков планеты

Аслан — сила! Так далеко не заходил ни один дебютант.

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Дебютант турниров Большого шлема с первой же попытки дошел до полуфинала — нет, это не сюжет мотивирующей спортивной драмы, а сказка наяву, главным героем которой является владикавказец Аслан Карацев. До Australian open 27-летний россиянин провел под эгидой ATP лишь 13 матчей, победил в трех. Но в Мельбурне Аслан творит что-то невероятное.

За выход в полуфинал AO Карацев боролся с экс-третьей ракеткой мира Григором Димитровым, букмекеры верили в болгарина.

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Стартовый гейм Димитров взял под ноль, в своем гейме Аслан дал двойную, но подачу удержал. И тут же сделал брейк — Григор дважды сорвал форхенд. Однако затем геймы брал только Димитров: Карацев стал очень много ошибаться (19 невынужденных за сет) и перестал попадать первым мячом (меньше 50%), тогда как болгарин наладил прием, да и в целом играл более активно — 6:2.

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Дебют второго сета прошел так, как заканчивался первый: Димитров брал свои подачи быстро и уверенно, борьба шла только в геймах Аслана. Иногда у Карацева прорезалась первая подача, ошибался и Димитров, но больше двух мячей подряд Аслан все никак выиграть не мог.

Негативная серия прервалась в четвертом гейме: уступая 15:40, Карацев отлично отподавал и гейм удержал. А затем Григор подарил россиянину брейк, ошибившись в четырех розыгрышах подряд. Как и сет назад, Карацев подтвердить брейк не смог, но зато получил необходимый заряд уверенности. В концовке партии Аслан сделал еще один брейк: Димитров дал две двойные, наошибался и в розыгрышах, а россиянин на брейк-поинте сотворил невероятный удар с бэкхенда по линии в девятку. На сет Карацев подал вообще под ноль — 6:4.

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Третий сет Аслан также начал с брейка: болгарин сорвал бэкхенд, а затем Карацев идеально принял первый мяч — 2:1. Димитров стал очень много ошибаться, тогда как россиянин ощутимо скорректировал игру. В какой-то момент Григор просто бросил играть и отдал сет без борьбы (1:6) — сказались проблемы со спиной. Болгарин взял медицинский тайм-аут и ушел в подтрибунное помещение.

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Вернувшись, Димитров стал стараться завершать розыгрыши в 2−3 удара. Но играл осторожно и через боль, что уже в четвертом гейме стоило ему подачи — 1:3. Аслан за счет эйсов брейк подтвердил и сверхуверенно довел сет до победы — 6:2. Есть первый в истории выход дебютанта в полуфинал мэйджора!

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«Невероятные чувства, я впервые на турнире Большого шлема — и в полуфинале.

Проблемы Димитрова со спиной? Вначале мне показалось, что Григор был быстрее, был в хорошем состоянии. Просто я потом заиграл в полную силу, и тогда все это случилось. Жары как-то особо не почуствовал.

Даже не думал, кто будет моим следующим соперником. Я к каждому матчу подходил ответственно и не заглядывал далеко вперед, — сказал Карацев после матча.

За выход в финал Аслан поспорит с победителем пары Новак Джокович — Александр Зверев.

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