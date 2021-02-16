Карацев заработает за выход в полуфинал Australian Open больше, чем за всю карьеру до этого
Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале россиянин обыграл болгарина Григора Димитрова.
Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале россиянин обыграл болгарина Григора Димитрова.
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В полуфинале турнира Аслан Карацев сыграет против победителя пары Новак Джокович — Александр Зверев. Соперник станет известен 16 февраля.