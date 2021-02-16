Карацев заработает за выход в полуфинал Australian Open больше, чем за всю карьеру до этого

Как сообщает пресс-служба АТР, 27-летний Карацев на данный момент заработал призовыми за карьеру 618 тысяч долларов. Призовые за выход в один полуфинал Australian Open составят почти 663 тысячи долларов, то есть на 45 тысяч больше, чем за всю карьеру Карацева до этого момента.