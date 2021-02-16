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13:36 (мск), источник: ТАСС

Серена Уильямс победила вторую ракетку мира Халеп и вышла в полуфинал Australian Open

ТАСС, 16 февраля. Американка Серена Уильямс победила вторую ракетку мира румынку Симону Халеп в четвертьфинальном матче Australian Open — первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 39-летней американки. Уильямс занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, 29-летняя Халеп располагается на второй позиции. В полуфинале Уильямс сыграет с третьей ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

Уильямс побеждала на турнирах серии Большого шлема 23 раза: семь — на Australian Open, три — на Roland Garros, семь — на Уимблдоне, шесть — на US Open.

Халеп побеждала на турнирах серии Большого шлема дважды — она выиграла Открытый чемпионат Франции в 2018 году и Уимблдон в 2019-м. Лучшим результатом спортсменки на Открытом чемпионате Австралии является выход в финал (2018).

Australian Open завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2008). Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием «хард», составляет $61 млн.

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