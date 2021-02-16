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16:54 (мск), источник: ТАСС

Карацев сыграет с Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата Австралии

ТАСС, 16 февраля. Первая ракетка мира серб Новак Джокович победил немца Александра Зверева в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6) в пользу 33-летнего Джоковича, имеющего первый номер посева. 23-летний Зверев имел шестой номер посева.

В полуфинале сербский теннисист встретится с вышедшим впервые в основную сетку турниров серии Большого шлема россиянином Асланом Карацевым.

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