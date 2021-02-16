Карацев сыграет с Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата Австралии
ТАСС, 16 февраля. Первая ракетка мира серб Новак Джокович победил немца Александра Зверева в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
ТАСС, 16 февраля. Первая ракетка мира серб Новак Джокович победил немца Александра Зверева в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6) в пользу 33-летнего Джоковича, имеющего первый номер посева. 23-летний Зверев имел шестой номер посева.
В полуфинале сербский теннисист встретится с вышедшим впервые в основную сетку турниров серии Большого шлема россиянином Асланом Карацевым.