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20:47 (мск), источник: Газета.Ру

«Будет тяжелый матч»: чего ждать от противостояния Медведева и Рублева

Даниил Медведев и Андрей Рублев поспорят друг с другом за путевку в полуфинал Australian Open. «Газета.Ru» — о том, чего ждать от российского противостояния, которое уже стало историческим для отечественного тенниса.

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Источник: AP 2020

Нынешний Открытый чемпионат Австралии уже преподнес немало сюрпризов, но российское противостояние в четвертьфинале мужского одиночного разряда заслуживает отдельного внимания. Еще совсем недавно лучшие отечественные теннисисты современности Даниил Медведев и Андрей Рублев вместе выигрывали для России первый командный турнир ATP Cup, а теперь сойдутся друг с другом в борьбе за путевку в полуфинал Australian Open. Поединок поставлен третьим запуском на «Род Лэйвер Арене» и начнется в 7 утра по московскому времени.

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За всю свою профессиональную карьеру два молодых россиянина провели четыре очных матча. Впервые это произошло в октябре 2016 года на турнире серии «Челленджер» в Будапеште, а затем Даниил и Андрей встретились в Цинциннати, Санкт-Петербурге и, наконец, в сентябре прошлого года на Открытом чемпионате США. Во всех четырех играх верх взял Медведев, не отдав своему соотечественнику ни одного сета. И если первые три победы дались Даниилу весьма просто, то на US Open ему пришлось понервничать. Тот матч, что примечательно, также состоялся на стадии четвертьфинала, все три сета взял Медведев (7:6, 6:3, 7:6).

После этого оба россиянина на двоих успели завоевать шесть титулов, в том числе и совместными усилиями на ATP Cup.

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В Австралии 25-летний москвич практически непоколебим: с канадцем чешского происхождения Вашеком Поспишилом, испанцем Роберто Карбальес-Баэной и американцем Маккензи Макдонольдом он также разделался, не отдав ни одного сета. Несколько помучиться Даниилу пришлось лишь с сербским теннисистом Филипом Краиновичем, которого россиянин обыгрывал после двух сетов, а затем две партии подряд неожиданно проиграл. Впрочем, в решающем сете Медведев забрал все шесть геймом под ноль.

Делясь ожиданиями от предстоящей встречи с Рублевым, Медведев подчеркнул, что хотел бы с ним сыграть в финале турнира «Большого шлема».

«Когда увидели сетку Australian Open, было понятно, что в данном случае это невозможно. Очень рад, что он и я дошли до четвертьфинала, это самое главное. На турнирах “Большого шлема” это всегда непросто. Но мы оба хотим победить, оба находимся в хорошей форме. В любом случае это хорошо, потому что в полуфинале будут представители России. Считаю, что это круто для российского тенниса и российского спорта в целом», — приводит слова спортсмена Eurosport.ru.

Интерес к противостоянию повышается и из-за непредсказуемости его исхода. С одной стороны, на бумаге Медведев выглядит фаворитом, так как обладает несколько большим уровнем мастерства и опытом. С другой, Рублев набрал потрясающую форму.

На Australian Open он, в отличие от своего соперника, разделался на пути к четвертьфиналу со всеми вообще без потерь. Так, немец Янник Ханфман, бразилец Тьяго Монтейро и испанец Фелисьяно Лопес не смогли ничего противопоставить Андрею, а норвежский теннисист Каспер Рууд в четвертом круге и вовсе сдался, отказавшись доигрывать матч после второй партии.

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«Хотя бы один из нас пройдет в полуфинал, это хорошая новость. Это будет тяжелый матч. В последний раз, когда мы играли, он одолел меня в четвертьфинале US Open. Теперь мы встретимся в четвертьфинале Australian Open. Посмотрим, как все сложится. Надеюсь, мы сможем провести отличный поединок и показать высокий уровень», — сказал Рублев.

Это противостояние станет историческим для российского тенниса. До сих пор в полуфинал Открытого чемпионата Австралии выходили только три российских теннисиста: Александр Метревели в 1972 году, Евгений Кафельников, который в 1999 году стал победителем турнира, а на следующий год — финалистом, а также Марат Сафин, который доходил до финала Australian Open трижды (2002, 2004, 2005), взяв трофей с третьей попытки. Кроме того, впервые за всю историю отечественного тенниса среди мужчин в полуфинале Australian Open сыграют сразу два представителя России.

Помимо победителя пары Медведев — Рублев, за право принять участие в решающей игре поборется и открытие этого турнира Аслан Карацев, которому предстоит встретиться с сербом Новаком Джоковичем.

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Семен Андреев

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