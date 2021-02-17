Касаткина обыграла Мартич и вышла в полуфинал турнира в Мельбурне
Россиянка Дарья Касаткина пробилась в полуфинал турнира Phillip Island Trophy в Мельбурне. В ¼ финала Касаткина обыграла 4-ю сеяную Петру Мартич из Хорватии — 6:0, 6:4.
Россиянка Дарья Касаткина пробилась в полуфинал турнира Phillip Island Trophy в Мельбурне. В ¼ финала Касаткина обыграла 4-ю сеяную Петру Мартич из Хорватии — 6:0, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 16 минут. На счету россиянки 1 эйс и 5 реализованных
За место в финале турнира Касаткина поспорит с 8-й сеяной американкой Даниэль Коллинз, которая в четвертьфинале уверенно обыграла шведку Ребекку Петерсон — 6:1, 6:2.
WTA. Phillip Island Trophy (Мельбурн)
¼ финала
Дарья Касаткина (Россия) — Петра Мартич (Хорватия, 4) — 6:0, 6:4.