Касаткина обыграла Мартич и вышла в полуфинал турнира в Мельбурне

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. На счету россиянки 1 эйс и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Мартич подала навылет 5 раз совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2.