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10:37 (мск), источник: Sport24

Касаткина обыграла Мартич и вышла в полуфинал турнира в Мельбурне

Россиянка Дарья Касаткина пробилась в полуфинал турнира Phillip Island Trophy в Мельбурне. В ¼ финала Касаткина обыграла 4-ю сеяную Петру Мартич из Хорватии — 6:0, 6:4.

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Встреча продолжалась 1 час 16 минут. На счету россиянки 1 эйс и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Мартич подала навылет 5 раз совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2.

За место в финале турнира Касаткина поспорит с 8-й сеяной американкой Даниэль Коллинз, которая в четвертьфинале уверенно обыграла шведку Ребекку Петерсон — 6:1, 6:2.

WTA. Phillip Island Trophy (Мельбурн)

¼ финала

Дарья Касаткина (Россия) — Петра Мартич (Хорватия, 4) — 6:0, 6:4.

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