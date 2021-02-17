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12:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Теннисист Медведев впервые в карьере вошел в топ-3 мирового рейтинга

Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере вошел в топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

После победы над соотечественником Андреем Рублевым в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) Медведев поднялся на третью строчку мирового рейтинга, потеснив австрийца Доминика Тима. Первые две строчки занимают серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль.

Медведев победил Рублева ранее 17 февраля. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 7:5, 6:3, 6:2. В полуфинале россиянин встретится либо с Надалем, либо с греком Стефаносом Циципасом. В случае победы на турнире Медведев станет второй ракеткой мира.

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 22 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 62,3 миллиона долларов.

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