Битва двух лучших русских теннисистов завершилась разгромом

Битва двух лучших теннисистов России — дело предсказуемое. Перед пятой встречей Даниила Медведева и Андрея Рублева счет личных встреч был 4:0 был в пользу победителя Итогового турнира — 2020. Но перед четвертьфиналом Открытого чемпионата Австралии все было не так очевидно. Рублев не отдал на турнире ни одного сета, а Медведев пережил сложный пятисетовый матч против серба Филипа Крайиновича.

Но в игре все сложилось по-другому. По-настоящему боевым и нервным получился только первый сет. У обоих было много ошибок, эмоций и ярких розыгрышей. При счете 3:2 Даниилу удалось сделать брейк за счет активности. Но затем следом он упустил свою подачу, допустив двойную ошибку в решающий момент. Дело шло к тай-брейку, но при счете 6:5 Медведев включил космический прием, забрав подачу соперника под ноль — 7:5.

Ключевой момент всего матча случился во второй партии при счете 3:2 в пользу Даниила на подаче Андрея. Теннисисты устроили чумовую перестрелку из 43 ударов, которая завершилась сильным и точным форхендом Медведева по линии. В этот момент по лицу Рублева стало понятно — сегодня сил ему не хватит.

Этой гейм на своей подаче Андрей все же защитил, но позже позволил-таки сопернику сделать брейк и отдал вторую партию — 6:3.

Третий сет прошел без борьбы, физическое состояние Рублева не позволяло бороться. Чем больше было ударов в розыгрыше, тем меньше шансов оставалось у Андрея.

В какой-то момент показалось, что в партии вообще будет «баранка» — уж очень легко Медведев шел к победе. Но у его соперника хватило мужества на два гейма престижа.

7:5, 6:3, 6:2 — мы ждали от матча большего уровня интриги, но мешавшая парням австралийская жара сделала свое дело. Рублев отправляется домой, а Медведев — в полуфинал Australian Open, где сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас.

Сразу после завершения матча Даня заставил понервничать болельщиков, взявшись за голеностоп. Теннисисту пришлось вызывать на корт физиотерапевта. Обошлось без травм — дело было в судорогах.

«Перед последним геймом у меня, как у Рублева, начались судороги. Нужно было просто хорошо подать. Не мог отталкиваться левой ногой. Если бы я проиграл свой гейм, Андрей бы увидел это. Очень сложные погодные условия, в Австралии +40 почти каждый день. Сложно дышать после долгих розыгрышей.

Никогда не просто играть против друга, но сегодня мы соперники. Ты выходишь на корт и должен победить. Я знаю его довольно давно, у него потрясающие удары. Сегодня один из лучших матчей, который я провел. Андрей прекрасно играл на этом Australian Open, не проиграл ни одного гейма. И победить его в трех сетах — очень крутой результат, — сказал Даня после матча.

Во втором полуфинале первая ракетка мира Новак Джокович сыграет с главным сюрпризом мирового тенниса последних лет — 27-летним россиянином Асланом Карацевым, который ставит рекорд за рекордом на дебютном мейджоре. В своем послематчевого интервью Даня четко дал понять, кого хотел бы видеть в соперниках в финале (если сам туда попадет).

«Очень рад за Аслана Карацева. Он — первый теннисист, который вышел в полуфинал на дебютном ТБШ. А ведь ему не 18, а 27 лет. Будет сложно этого достичь, но хотел бы российский финал — это мечта. В России любят этот вид спорта, думаю, мы становимся настоящей теннисной нацией».