Битва двух лучших русских теннисистов завершилась разгромом
Оба мучались на жаре.
Оба мучались на жаре.
Битва двух лучших теннисистов России — дело предсказуемое. Перед пятой встречей Даниила Медведева и Андрея Рублева счет личных встреч был 4:0 был в пользу победителя Итогового турнира — 2020. Но перед четвертьфиналом Открытого чемпионата Австралии все было не так очевидно. Рублев не отдал на турнире ни одного сета, а Медведев пережил сложный пятисетовый матч против серба Филипа Крайиновича.
Но в игре все сложилось
Ключевой момент всего матча случился во второй партии при счете 3:2 в пользу Даниила на подаче Андрея. Теннисисты устроили чумовую перестрелку из 43 ударов, которая завершилась сильным и точным форхендом Медведева по линии. В этот момент по лицу Рублева стало понятно — сегодня сил ему не хватит.
Этой гейм на своей подаче Андрей все же защитил, но позже
Третий сет прошел без борьбы, физическое состояние Рублева не позволяло бороться. Чем больше было ударов в розыгрыше, тем меньше шансов оставалось у Андрея.
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7:5, 6:3, 6:2 — мы ждали от матча большего уровня интриги, но мешавшая парням австралийская жара сделала свое дело. Рублев отправляется домой, а Медведев — в полуфинал Australian Open, где сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас.
Сразу после завершения матча Даня заставил понервничать болельщиков, взявшись за голеностоп. Теннисисту пришлось вызывать на корт физиотерапевта. Обошлось без травм — дело было в судорогах.
«Перед последним геймом у меня, как у Рублева, начались судороги. Нужно было просто хорошо подать. Не мог отталкиваться левой ногой. Если бы я проиграл свой гейм, Андрей бы увидел это. Очень сложные погодные условия, в Австралии +40 почти каждый день. Сложно дышать после долгих розыгрышей.
Никогда не просто играть против друга, но сегодня мы соперники. Ты выходишь на корт и должен победить. Я знаю его довольно давно, у него потрясающие удары. Сегодня один из лучших матчей, который я провел. Андрей прекрасно играл на этом Australian Open, не проиграл ни одного гейма. И победить его в трех сетах — очень крутой результат, — сказал Даня после матча.
Во втором полуфинале первая ракетка мира Новак Джокович сыграет с главным сюрпризом мирового тенниса последних лет — 27-летним россиянином Асланом Карацевым, который ставит рекорд за рекордом на дебютном мейджоре. В своем послематчевого интервью Даня четко дал понять, кого хотел бы видеть в соперниках в финале (если сам туда попадет).
«Очень рад за Аслана Карацева. Он — первый теннисист, который вышел в полуфинал на дебютном ТБШ. А ведь ему не 18, а 27 лет. Будет сложно этого достичь, но хотел бы российский финал — это мечта. В России любят этот вид спорта, думаю, мы становимся настоящей теннисной нацией».