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17:02 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев сыграет с Циципасом в полуфинале Australian Open

ТАСС, 17 февраля. Грек Стефанос Циципас обыграл испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинальном матче Australian Open — первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3:6, 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:5 в пользу 22-летнего грека, посеянного на турнире под пятым номером. Надаль имел второй номер посева. В полуфинале Циципас 19 февраля сыграет против россиянина Даниила Медведева (4).

Во вторник в полуфинал вышел россиянин Аслан Карацев, впервые выступающий в основной сетке турнира серии Большого шлема. Его соперником станет первая ракетка мира серб Новак Джокович, матч пройдет 18 февраля.

Циципас занимает шестое место в мировом рейтинге и является победителем пяти турниров ATP. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open (2019) и Roland Garros (2020).

На прошлом Australian Open он дошел до третьего круга, где уступил канадцу Милошу Раоничу.

Надаль располагается на второй строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), он завоевал 86 титулов под эгидой организации, 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема. Он 13 раз выигрывал Roland Garros (2005−2008, 2010−2014, 2017−2020), дважды — Уимблдон (2008, 2010), четырежды — US Open (2010, 2013, 2017, 2019). На Australian Open он пять раз выходил в финал, но имеет только одну победу (2009), в прошлом сезоне Надаль завершил выступление в четвертьфинале, проиграв австрийцу Доминику Тиму.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является Джокович. С субботы матчи проходят без зрителей из-за ужесточения мер против коронавируса в штате Виктория, с четверга матчи турнира снова будут проводиться в присутствии зрителей — максимум 7 477 человек на каждом матче (примерно 50% от общей вместимости комплекса «Мельбурн-Парк»).

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