Даниил Медведев сыграет с Циципасом в полуфинале Australian Open
ТАСС, 17 февраля. Грек Стефанос Циципас обыграл испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинальном матче Australian Open — первого в сезоне турнира серии Большого шлема.
ТАСС, 17 февраля. Грек Стефанос Циципас обыграл испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинальном матче Australian Open — первого в сезоне турнира серии Большого шлема.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:5 в пользу 22-летнего грека, посеянного на турнире под пятым номером. Надаль имел второй номер посева. В полуфинале Циципас 19 февраля сыграет против россиянина Даниила Медведева (4).
Во вторник в полуфинал вышел россиянин Аслан Карацев, впервые выступающий в основной сетке турнира серии Большого шлема. Его соперником станет первая ракетка мира серб Новак Джокович, матч пройдет 18 февраля.
На прошлом Australian Open он дошел до третьего круга, где уступил канадцу Милошу Раоничу.
Надаль располагается на второй строчке рейтинга Ассоциации
Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является Джокович. С субботы матчи проходят без зрителей