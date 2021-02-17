Циципас поделился ожиданиями от полуфинального матча Australian Open против Медведева
Греческий теннисист Стефанос Циципас 17 февраля после победы в ¼ финала против испанца Рафаэля Надаля во время
Греческий теннисист Стефанос Циципас 17 февраля после победы в ¼ финала против испанца Рафаэля Надаля во время
«Медведев — очень сильный и стабильный игрок. У него много побед подряд, все знают, что он играет хорошо. Жду с нетерпением эту встречу, знаю, будет тяжело.
Ранее 17 февраля в полуфинал Australian Open пробился Даниил Медведев, который в трех сетах обыграл Андрея Рублева. Эта победа стала для Медведева 19-й кряду на всех турнирах.