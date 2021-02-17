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17:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Циципас поделился ожиданиями от полуфинального матча Australian Open против Медведева

Греческий теннисист Стефанос Циципас 17 февраля после победы в ¼ финала против испанца Рафаэля Надаля во время флеш-интервью высказался о будущем сопернике — россиянине Данииле Медведеве.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Медведев — очень сильный и стабильный игрок. У него много побед подряд, все знают, что он играет хорошо. Жду с нетерпением эту встречу, знаю, будет тяжело. Наконец-то будут фанаты, это очень радостная новость, которая заставит нас играть лучше», — заявил Циципас после матча.

Ранее 17 февраля в полуфинал Australian Open пробился Даниил Медведев, который в трех сетах обыграл Андрея Рублева. Эта победа стала для Медведева 19-й кряду на всех турнирах.

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