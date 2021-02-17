Циципас поделился ожиданиями от полуфинального матча Australian Open против Медведева

«Медведев — очень сильный и стабильный игрок. У него много побед подряд, все знают, что он играет хорошо. Жду с нетерпением эту встречу, знаю, будет тяжело. Наконец-то будут фанаты, это очень радостная новость, которая заставит нас играть лучше», — заявил Циципас после матча.