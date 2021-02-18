Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Авангард
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
15
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
32
Футбол. Еврокубки
18:00
Динамо К
Брюгге
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Чикаго Блэкхокс
02
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Оттава Сенаторз
21
Футбол. Еврокубки
20:55
Вольфсбергер
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
20:55
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:55
Црвена Звезда
Милан
Футбол. Еврокубки
20:55
Славия Пр
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:55
Брага
Рома
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:55
Янг Бойз
Байер
Футбол. Еврокубки
20:55
Олимпиакос П
ПСВ
Хоккей. НХЛ
01:00
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
ОТ
34
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Арсенал
Футбол. Еврокубки
23:00
Антверпен
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Зальцбург
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
23:00
Мольде
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
23:00
Гранада
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Тель-Авив
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Аякс
Футбол. Зарубежный
17.02
Эвертон
Манчестер Сити
13
Футбол. Зарубежный
17.02
Марсель
Ницца
32
Футбол. Еврокубки
17.02
Порту
Ювентус
21
Футбол. Еврокубки
17.02
Севилья
Боруссия Д
23
Все события
Фоторепортажи
14Луис Адриано завоевал Кубок Либертадорес
12Кокорин дебютировал в «Фиорентине»
10:15 (мск), источник: ТАСС

Осака обыграла Серену Уильямс и вышла в финал Australian Open

ТАСС, 18 февраля. Японская теннисистка Наоми Осака обыграла американку Серену Уильямс в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) — первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 23-летней Осаки, посеянной на турнире под третьим номером. В финале она сыграет с победительницей матча между американкой Дженнифер Брэди (22-й номер посева) и чешкой Каролиной Муховой (25).

Осака занимает третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Японка является победительницей Australian Open 2019 года.

Уильямс 39 лет, она занимает 11-е место в рейтинге WTA. Американка побеждала на турнирах серии Большого шлема 23 раза: семь — на Australian Open, три — на Roland Garros, семь — на Уимблдоне, шесть — на US Open.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2008). Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием «хард», составляет $61 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
Открыть континент: «Краснодар» готовится к загребскому «Динамо»
«Порту» обыграл «Ювентус» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов
«ПСЖ» хочет 200 миллионов за Мбаппе. Обзор трансферных слухов
Елисеев заявил, что приглашение Фуркада опустошит бюджет СБР
Какой же Холанд зверь! Прибил «Севилью» и установил рекорд
«Каролина» уступила в НХЛ, Свечников отдал голевую передачу
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь