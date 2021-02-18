Осака обыграла Серену Уильямс и вышла в финал Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 23-летней Осаки, посеянной на турнире под третьим номером. В финале она сыграет с победительницей матча между американкой Дженнифер Брэди (22-й номер посева) и чешкой Каролиной Муховой (25).

Осака занимает третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Японка является победительницей Australian Open 2019 года.

Уильямс 39 лет, она занимает 11-е место в рейтинге WTA. Американка побеждала на турнирах серии Большого шлема 23 раза: семь — на Australian Open, три — на Roland Garros, семь — на Уимблдоне, шесть — на US Open.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2008). Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием «хард», составляет $61 млн.