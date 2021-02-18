Брэди обыграла Мухову и встретится с Осакой в финале Australian Open
Американская теннисистка Дженнифер Брэди вышла в финал Открытого чемпионата Австралии — 2021.
Американская теннисистка Дженнифер Брэди вышла в финал Открытого чемпионата Австралии — 2021.
В ½ финала 24-я ракетка мира обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову, занимающую 27-е место в рейтинге WTA.
Встреча, продолжительность которой составила 1 час 57 минут, завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:4 в пользу американки.
Соперницей Брэди в финале Australian Open станет японка Наоми Осака, победившая в полуфинале американку Серену Уильямс.