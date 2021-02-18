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12:35 (мск), источник: Sport24

Брэди обыграла Мухову и встретится с Осакой в финале Australian Open

Американская теннисистка Дженнифер Брэди вышла в финал Открытого чемпионата Австралии — 2021.

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В ½ финала 24-я ракетка мира обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову, занимающую 27-е место в рейтинге WTA.

Встреча, продолжительность которой составила 1 час 57 минут, завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:4 в пользу американки.

Соперницей Брэди в финале Australian Open станет японка Наоми Осака, победившая в полуфинале американку Серену Уильямс.

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