Определилась соперница Касаткиной в финале турнира в Мельбурне

50-я ракетка мира в полуфинале 50-я ракетка мира обыграла канадку Бьянку Андрееску, занимающую 9-е место в рейтинге WTA.

Встреча, продолжительность которой составила 3 часа 14 минут, завершилась со счетом 6:7 (9:11), 6:2, 7:5 в пользу чешки.