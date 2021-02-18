Карацев проиграл Джоковичу в полуфинале Australian Open
ТАСС, 18 февраля. Российский теннисист Аслан Карацев проиграл сербу Новаку Джоковичу в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии.
ТАСС, 18 февраля. Российский теннисист Аслан Карацев проиграл сербу Новаку Джоковичу в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу 33-летнего серба, посеянного на турнире под первым номером. В финале Джокович сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым (четвертый номер посева) и греком Стефаносом Циципасом (5), который пройдет 19 февраля.
Карацеву 27 лет, он впервые играл в основной сетке турнира серии Большого шлема, ранее ему не удавалось преодолеть квалификацию.
Россиянин занимает 114-е место в рейтинге Ассоциации
Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием «хард», составляет $61 млн.