Карацев проиграл Джоковичу в полуфинале Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу 33-летнего серба, посеянного на турнире под первым номером. В финале Джокович сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым (четвертый номер посева) и греком Стефаносом Циципасом (5), который пройдет 19 февраля.

Карацеву 27 лет, он впервые играл в основной сетке турнира серии Большого шлема, ранее ему не удавалось преодолеть квалификацию.

Он стал первым теннисистом в Открытой эре (с 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях), который вышел в полуфинал турнира Большого шлема в ранге дебютанта.

Россиянин занимает 114-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Джокович — первое. Серб 17 раз выигрывал турниры серии Большого шлема, из них восемь раз — Открытый чемпионат Австралии (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020).

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием «хард», составляет $61 млн.