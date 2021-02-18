Простой парень из России заставил орать от восторга лучшего теннисиста мира

Сказка Аслана Карацева завершилась. Две недели назад о нем никто не знал: теннисист никогда не был в топ-100, никогда не играл в основной сетке мейджоров и имел лишь несколько тысяч подписчиков в соцсетях.

Продвигаясь по сетке Australian open, россиянин ставил рекорд за рекордом. Карацев поднимался вверх, словно по столбику в игре Mortal Kombat. Встреча с лучшим теннисистом мира Новаком Джоковичем в полуфинале — логичный финал истории. Победа над сербом относилась бы уже к не жанру сказки, а к какой-то сумасшедшей фантастике.

В первом сете шла равная борьба. До счета 3:3 соперники спокойно брали свои подачи. Но затем Аслан начал ошибаться и позволил Джоковичу сделать брейк. В гейме на своей подаче серб развил преимущество — 6:3.

Во второй партии уже окончательно стало понятно, что шансов у Аслана — ноль. Карацев много ошибался по длине, допускал двойные ошибки, а Новак брал свое. Джокович сильно подавал и не позволял себе бить в аут. В какой-то момент первая ракетка мира повела со счетом 5:1. При этом чувствовалось, что серб играет с запасом.

Но Карацев не был бы Карацевым, если бы не попробовал сделать камбэк. При счете 5:2 Аслан стал рисковать и сделал тяжелейший брейк, попадая по линии в безнадежных ситуациях. Стало заметно, что Джокович нервничает. При счете 5:4 Карацев мог делать еще один брейк, у него два раза было «меньше», но лучший теннисист планеты путем титанических усилий отбился от атак 114-й ракетки мира.

Джокович был настолько рад этому локальному успеху, что заорал, как раненый лев на весь стадион, который, кстати, в этом полуфинале болел за Аслана.

В третьем сете борьбы было меньше, несмотря на то, что Карацеву удалось сделать брейк. Аслан отдал слишком много физических и ментальных сил — россиянин уже не мог держать свою подачу. Было много двойных и невынужденных ошибок.

6:3, 6:4, 6:2 — Джокович шагает в свой 9-й финал Открытого чемпионата Австралии, а Карацев, который провел исторический турнир, прыгает на 42-е место в мировом рейтинге, отыгрывая 72 позиции.

«Поздравляю Аслана. Дебютант в полуфинале турнира Большого Шлема. Не уверен, что такое было когда-то в истории. У него прекрасная подача, он бьет быстро. Но мы разработали хорошую тактику. Я не хотел играть предсказуемо. Чувствовал себя отлично. Это был лучший матч для меня на турнире. Сейчас для меня главное — восстановление», — сказал Джокович в интервью после матча.

В финале серба ждет победитель пары Даниил Медведев — Стефанос Циципас. Матч грека и россиянина начнется завтра в 11.30 по Москве. Стефанос в четвертьфинале сумел сотворить мини-сенсацию, обыграл Рафаэля Надаля, отыгравшись со счета 0:2 по партиям.

«Смотрел вчера матч Циципаса и Надаля с третьего сета. Пожалуй, это самая качественная игра турнира. Стефанос сумел перевернуть игру после тай-брейка.