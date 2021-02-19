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10:41 (мск), источник: Sport24

Россиянка Рахимова выиграла турнир в Мельбурне в парном разряде, обыграв в финале Блинкову и Потапову

Российская теннисистка Камилла Рахимова стала победительницей теннисного турнира в Мельбурне (Phillip Island Trophy) в парном разряде.

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Источник: РИА "Новости"

В финале турнира Рахимова вместе с представительницей Индии Анкитой Райной обыграла россиянок Анну Блинкову и Анастасию Потапову.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счетом 2:6, 6:4, 10:7.

Для Рахимовой, которая занимает 158-е место в рейтинге, и Райны (181) это первый титул WTA в карьере.

WTA. Мельбурн (Phillip Island Trophy). Пары

Финал

Камилла Рахимова / Анкита Райна (Россия/Индия) — Анна Блинкова / Анастасия Потапова (Россия) — 2:6, 6:4, 10:7.

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