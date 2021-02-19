Россиянка Рахимова выиграла турнир в Мельбурне в парном разряде, обыграв в финале Блинкову и Потапову

В финале турнира Рахимова вместе с представительницей Индии Анкитой Райной обыграла россиянок Анну Блинкову и Анастасию Потапову.

Для Рахимовой, которая занимает 158-е место в рейтинге, и Райны (181) это первый титул WTA в карьере.