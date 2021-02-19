Россиянка Рахимова выиграла турнир в Мельбурне в парном разряде, обыграв в финале Блинкову и Потапову
Российская теннисистка Камилла Рахимова стала победительницей теннисного турнира в Мельбурне (Phillip Island Trophy) в парном разряде.
Российская теннисистка Камилла Рахимова стала победительницей теннисного турнира в Мельбурне (Phillip Island Trophy) в парном разряде.
В финале турнира Рахимова вместе с представительницей Индии Анкитой Райной обыграла россиянок Анну Блинкову и Анастасию Потапову.
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счетом 2:6, 6:4, 10:7.
Для Рахимовой, которая занимает 158-е место в рейтинге, и Райны (181) это первый титул WTA в карьере.
WTA. Мельбурн (Phillip Island Trophy). Пары
Финал
Камилла Рахимова / Анкита Райна (Россия/Индия) — Анна Блинкова / Анастасия Потапова (Россия) — 2:6, 6:4, 10:7.