Соболенко и Мертенс стали победительницами женского парного разряда Australian Open

Сегодня в решающем матче белорусско-бельгийский тандем переиграл чешский дуэт Барбора Крейчикова / Катерина Синякова — 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Для Арины Соболенко и Элизе Мертенс это второй чемпионский титул на парных состязаниях серии «Большого шлема». В 2019 году они выиграли US Open. Кроме того, в их активе еще три победы на других крупных турнирах под эгидой WTA.

В полуфинале соревнований мужских пар американо-британский дуэт Раджив Рам / Джо Солсбери обыграл британско-бразильский тандем Джейми Маррей / Бруно Соарес — 6:4, 7:6 (7:2).

Победители парных соревнований Australian Open — 2021 заработали по $465,5 тыс. (на каждый дуэт).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a22979d3506b1380e07b" data-vnd="a22979d3506b1380e07b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a22979d3506b1380e07b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Также сегодня на кортах «Мельбурн Парка» определится второй финалист мужского одиночного разряда — россиянин Даниил Медведев (4-й номер мирового рейтинга) сыграет с греком Стефаносом Циципасом (6). Накануне в первом полуфинале восьмикратный триумфатор Australian Open, лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович победил российского теннисиста Аслана Карацева, у которого 114-я позиция в рейтинге АТР, — 6:3, 6:4, 6:2.

Завтра в решающем поединке женского одиночного разряда третья ракетка мира японка Наоми Осака встретится с американкой Дженнифер Брэди (24). Наоми Осака во второй раз сыграет в финале чемпионата Австралии, который она выиграла в 2019 году. Кроме того, у нее еще два титула открытого чемпионата США (2018, 2020). Ее соперница впервые пробилась в финал состязаний серии «Большого шлема».