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14:13 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

ТАСС, 19 февраля. Россиянин Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2, 7:5 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под четвертым номером. Циципас был посеян под пятым номером. В финале 21 февраля Медведев сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (1), который в четверг в полуфинале выиграл у россиянина Аслана Карацева.

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Медведев располагается на четвертой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии россиянин поднимется минимум на третье место. Он завоевал девять титулов под эгидой организации, его лучший результат на турнирах серии Большого шлема — выход в финал Открытого чемпионата США в 2019 году.

В конце сезона-2020 Медведев выиграл Итоговый турнир ATP, его победная серия, начавшаяся в прошлом году, продлилась до 20 матчей.

Циципасу 22 года, он занимает шестое место в мировом рейтинге и является победителем пяти турниров ATP. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2019, 2021) и Открытого чемпионата Франции (2020). На прошлом Открытом чемпионате Австралии он дошел до третьего круга, где уступил канадцу Милошу Раоничу.

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием «хард», составляет $61 млн.

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