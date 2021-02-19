Медведев прокомментировал победу над Циципасом в полуфинале Australian Open

«Я все время думал, что как в игре с Надалем, когда я проиграл первые два сета, а потом заиграл и выиграл, то и Циципас так может, — отметил Медведев после матча. — Что случилось в третьем сете? Я не волновался. Он повел в счете, но я рассчитывал на свои подачи и удачные виннерсы. Нельзя было доводить до четвертого сета, там могло случиться все, что угодно.