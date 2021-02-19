Медведев разгромил Циципаса. Даниил идет за титулом

Australian Open. Мужчины. Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 4) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 6:4, 6:2, 7:5.

Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в шестой раз в семи матчах и продолжил путь в финал Australian Open, где его ждет первая ракетка мира Новак Джокович. Матч закончился в трех сетах в пользу россиянина, хотя большинство зрителей переживало за его соперника. Наш лучший теннисист Даниил Медведев четыре раза участвовал в Открытом чемпионате Австралии и ни разу не проходил дальше четвертого круга. В этом году теннисист наконец сыграл в полуфинале, и в очень убедительном стиле разобрался со своим принципиальным соперником Стефаносом Циципасом.

После поражения в первом же матче против Медведева в 2018 году греческий спортсмен назвал его «чертовым русским», а позже не извинился за свои слова.

За этим последовали обоюдные выпады, колкости и баны в социальных сетях. Но при всем этом оба не раз говорили, что соперники они только на корте, а в жизни — просто коллеги. Медведев и Циципас до этого встречались всего шесть раз, при этом пять раз выигрывал Даниил. Стефанос победил лишь на групповом этапе Итогового турнира ATP в 2019 году. После чего, кстати, россиянин даже сознался, что на самом деле они — враги.

Легкая победа Медведева в первых сетах

В первые минуты матча соперники обменялись выигранными геймами — Медведев разминался и искал свою игру в розыгрышах, но подавал уверенно. Циципас пользовался как раз невынужденными ошибками Дани. Россиянин же в пятом гейме делает брейк со второй попытки, находя слабые места и в мощнейшей подаче грека. Дальше Стефанос своих подач не отдавал, хотя Даниил принимал уверенно — проблемы сохранялись при ударах справа. Публика сегодня была явно за Циципаса — его поддерживали гораздо больше Даниила, а после одного из ударов зрителям показалось, что россиянин отправил мяч в аут. Судьям пришлось попросить их не делать их работу и не судить соревнования самим.

При подаче на партию у Медведева было два сетбола, но тут уже Циципас не захотел сдаваться просто так и обострил игру. А потом, уже имея преимущество, россиянин делает первую в матче двойную ошибку. К счастью, позже подача уже прошла, и Даня забрал гейм и сет.

Во второй партии начало казаться, что Стефанос наконец нашел свою игру. Правда, только во втором гейме, когда он доставил проблемы на подаче россиянина. В самом начале ему все-таки пришлось побороться при счете 40:40. Медведева же спасли эйсы, пока что в этом матче приходящие достаточно внезапно.

В следующем гейме Даниил несколько раз обманывает соперника, отправляя мячи в тот угол корта, о котором не думает Стефанос. Это помогло ему отыграть несколько раз преимущество Циципаса, а потом и вообще сделать брейк. После таких ожесточенных розыгрышей грек даже разбивает бутылку с водой от раздражения. Судье даже пришлось попросить 6-ю ракетку мира успокоиться, иначе из-за него придется задерживать игру и вытирать воду с площадки. Но предупреждение было только устным, так что Медведев даже спросил, почему не было официального, и укоризненно покачал головой.

После неудачи на подаче Циципас расстроился и не смог навязать борьбу в следующих геймах, позволив россиянину сделать брейк под ноль. Даниил же красиво завершил вторую партию, в очередной раз подав на вылет. 2:0 по сетам — не повод расслабляться в матче со Стефаносом. Буквально в предыдущем матче он проигрывал с таким же счетом Рафаэлю Надалю, а в итоге обыграл его и вышел в полуфинал.

Опасная игра Циципаса

В третьей партии Циципас пытался обострить игру, подавать еще более мощно и всячески усложнять удары сопернику. Вот только у него ничего не получалось — Медведев сразу же дает брейк, а потом выигрывает свою подачу под ноль. После чего 4-я ракетка мира решил дать себе небольшую поблажку и перестал бороться за каждый розыгрыш — Циципас выиграл свой первый гейм в сете. Для продолжения борьбы в матче нужно было брать и свою следующую подачу — пришлось отыгрываться с двух брейк-поинтов Медведева и спасать игру, дав надежду себе и зрителям.

На волне успеха Циципас впервые в матче делает брейк, сравняв счет. Стефанос наконец-то заиграл и начал тащить все мячи, к чему, по-видимому, не готов был Даниил. А потом грек вышел вперед в третьей партии — отыгрываться уже нужно было Медведеву.

С трудом россиянин берет гейм на своей подаче, проигрывая по ходу него. Мешали и зрители — уже несколько раз в матче они мешали игрокам подавать и принимать мячи, а судье приходилось успокаивать их. В какой-то момент начало казаться, что Циципас сейчас возьмет сет — при счете 0:30 в решающем гейме оставалось выиграть только два розыгрыша. Но Медведев отыгрался и снова сравнял сет по геймам.