Актёр Рассел Кроу: Теперь я буду болеть за Даниила Медведева

После того как россиянин одержал победу со счётом 6:4, 6:2, 7:5, Кроу добавил: «Ну ладно… Борьба была упорнее, чем скажет статистика. Однажды Циципас будет там, если решит сделать это. Теперь я буду болеть за Медведева и Наоми».