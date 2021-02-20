Наоми Осака второй раз в карьере стала победительницей Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 23-летней Осаки, посеянной на турнире под третьим номером. Брэди имела 22-й номер посева.

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Осака занимает третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету шесть титулов под эгидой организации. Японка является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2019 года и Открытого чемпионата США в 2018 и 2020 годах. На прошлогоднем турнире в Австралии японка завершила выступление в третьем круге, проиграв американке Кори Гауфф (4:6, 3:6).

Брэди 25 лет, она занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и является победительницей одного турнира под эгидой организации. Американка показала лучший результат на турнирах серии Большого шлема, ранее она выходила в полуфинал Открытого чемпионата США (2020). На прошлогоднем Открытом чемпионате Австралии Брэди не сумела пройти дальше первого круга.