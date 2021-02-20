Крейчикова и Рам выиграли Australian Open в миксте

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4. 25-летняя Крейчикова занимает седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде, 36-летняя Стосур располагается на 33-м месте. Раму 36 лет, он находится на 15-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), 33-летний Эбден на — 109-м.

Рам во второй раз в карьере выиграл Australian Open в миксте, Крейчикова — в третий.