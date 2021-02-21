Игрок сборной России рассказал, как Медведев может победить Джоковича
Известный российский теннисист считает, что небольшое преимущество в финале Australian Open будет у Даниила.
Известный российский теннисист считает, что небольшое преимущество в финале Australian Open будет у Даниила.
Россиянин Даниил Медведев 21 февраля в 11.30 начнет свой второй в карьере финал турнира «Большого шлема». В главном матче мужской сетки Australian Open ему будет противостоять первая ракетка мира Новак Джокович. И хотя на первый взгляд фаворит — Джокович, у Медведева свои козыри — отличная физическая форма, длинная серия побед и отсутствие давления. Он играет в свое удовольствие, а Джокович идет в погоню за титулами с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером. Поэтому, по мнению игрока сборной России Константина Кравчука, у Медведева пусть и совсем небольшое, но преимущество. Более того, старый знакомый Даниила знает, как именно Медведев сможет обыграть Джоковича, и рассказал об этом в интервью «СЭ».
— Вас удивило попадание Медведева в финал и его невероятная победная серия?
— Меня нисколько победы Даниила не удивили. Я еще в прошлом году говорил, что Медведев готов выиграть турнир «Большого шлема». И если бы пандемии не случилось, то он бы выиграл уже в прошлом сезоне. После паузы ему нужно было вновь входить в соревновательный ритм, набирать свою игру. Фишка Медведева — набрать ритм, играть много матчей, вести победные серии. Как сейчас — он же начиная с турнира в Париже вообще никому не проигрывает.
— На фоне такой победной серии даже Циципас проблемой не стал?
— Последние полтора года Медведев таких соперников, как Циципас, Зверев, Рублев, при всем к ним уважении, немного, но опережает. Он ментально стал выше них, приблизился по психологии к большой тройке. Он на корте давит не только своей игрой, но и поведением. У него удивительное спокойствие, он выходит и без проблем делает свое дело. И, как мы видим, большинство побед оформляет в трех сетах.
— Даже Джокович отметил, что Даниил заставляет потеть лидеров мирового тенниса. Получается, Новак опасается россиянина? Есть мнение, что Медведев — неудобный соперник для Джоковича.
— Он очень неудобный. Джокович устает, когда играет с Даниилом, сильно устает. Я много смотрел их матчей, вживую в последний раз — на ATP Cup в прошлом году. Новак тогда выиграл и сильно радовался, потому что было видно, как тяжело ему далась эта победа, сколько он сил отдал. Поэтому финал будет очень интересным. В первую очередь потому, что Australian Open — любимый турнир «Большого шлема» для Новака. Он выходил в финал восемь раз, восемь финалов и выиграл. Это его девятый финал, и будет любопытно, что спортсмены приготовят друг другу. Для них это непростая игра, потому что физически оба готовы хорошо, времени на корте провели мало. Разве что есть вопросы по возможной травме у Джоковича, но это уже игра покажет. Даниил свои матчи почти все провел на высоте, разве что с Филипом Крайиновичем у него возникли проблемы.
— При этом и Джокович не выглядит все же машиной для побед, если судить по матчу с Карацевым, разве нет? Аслан чуть не отправил в
— По матчу с Карацевым я бы не стал много делать выводов. Это новый человек для топа мирового тенниса. А как только новичок появляется, против него непонятно как действовать. Его еще никто не успел изучить. Понятно, что они смотрели нарезки матчей с Асланом, но так как Новак не проводил с ним до этого игр, возможно, Джокович был в поиске идей. Такое бывает. А вот игра со Зверевым действительно стала вызовом для Новака, Александр показывал неплохой теннис. Посмотрим, что будет завтра.
— И все же складывается ощущение, что физически к финалу лучше готов Медведев. Вы согласны?
— Возможно.
— С точки зрения истории личных встреч преимущество у Джоковича, но именно по последним играм впереди уже Медведев. Получается, тенденция меняется?
— Как раз про это я и говорю. Хорошо помню первый матч, когда встретились друг с другом Джокович и Медведев, тогда
— Как лучше Медведеву действовать, чтобы не дать Джоковичу навязать свой теннис? Вероятно, Новак будет пытаться играть в быстрый теннис, действовать в атаке.
— Не думаю. На самом деле нас ждут скорее поддавки в некотором смысле. По крайней мере в начале матча оба будут предлагать атаковать сопернику, поскольку оба очень хорошо защищаются. Но у Даниила преимущество в росте и подаче. Новаку будет сложнее против него, потому подача Медведева будет на него давить, к тому же Даниил и принимает хорошо. Если будет меньше по времени геймов проходить на подаче Медведева, значит, он больше сил может оставить и обыгрывать Новака уже на его подаче. А это морально всегда давит.
— Ошибки с форхэндом в последнем матче Медведева — это разовая проблема, или она скажется в финале?
— Я бы не стал заострять внимание на
— Сам Медведев на этот счет сказал, что ему терять, в отличие от Джоковича, нечего.
— И он совершенно прав, поскольку Новак, сколько бы он ни говорил, что не хочет показать
— Получается, зрители будут все же на стороне Медведева?
— По себе знаю, что если ты не переживаешь за