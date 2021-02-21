Игрок сборной России рассказал, как Медведев может победить Джоковича

Россиянин Даниил Медведев 21 февраля в 11.30 начнет свой второй в карьере финал турнира «Большого шлема». В главном матче мужской сетки Australian Open ему будет противостоять первая ракетка мира Новак Джокович. И хотя на первый взгляд фаворит — Джокович, у Медведева свои козыри — отличная физическая форма, длинная серия побед и отсутствие давления. Он играет в свое удовольствие, а Джокович идет в погоню за титулами с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером. Поэтому, по мнению игрока сборной России Константина Кравчука, у Медведева пусть и совсем небольшое, но преимущество. Более того, старый знакомый Даниила знает, как именно Медведев сможет обыграть Джоковича, и рассказал об этом в интервью «СЭ».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CLTW6jEpjG7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CLTW6jEpjG7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLTW6jEpjG7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Medvedev Daniil (@medwed33)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев давит на корте своей уверенностью

— Вас удивило попадание Медведева в финал и его невероятная победная серия?

— Меня нисколько победы Даниила не удивили. Я еще в прошлом году говорил, что Медведев готов выиграть турнир «Большого шлема». И если бы пандемии не случилось, то он бы выиграл уже в прошлом сезоне. После паузы ему нужно было вновь входить в соревновательный ритм, набирать свою игру. Фишка Медведева — набрать ритм, играть много матчей, вести победные серии. Как сейчас — он же начиная с турнира в Париже вообще никому не проигрывает.

— На фоне такой победной серии даже Циципас проблемой не стал?

— Последние полтора года Медведев таких соперников, как Циципас, Зверев, Рублев, при всем к ним уважении, немного, но опережает. Он ментально стал выше них, приблизился по психологии к большой тройке. Он на корте давит не только своей игрой, но и поведением. У него удивительное спокойствие, он выходит и без проблем делает свое дело. И, как мы видим, большинство побед оформляет в трех сетах.

— Даже Джокович отметил, что Даниил заставляет потеть лидеров мирового тенниса. Получается, Новак опасается россиянина? Есть мнение, что Медведев — неудобный соперник для Джоковича.

— Он очень неудобный. Джокович устает, когда играет с Даниилом, сильно устает. Я много смотрел их матчей, вживую в последний раз — на ATP Cup в прошлом году. Новак тогда выиграл и сильно радовался, потому что было видно, как тяжело ему далась эта победа, сколько он сил отдал. Поэтому финал будет очень интересным. В первую очередь потому, что Australian Open — любимый турнир «Большого шлема» для Новака. Он выходил в финал восемь раз, восемь финалов и выиграл. Это его девятый финал, и будет любопытно, что спортсмены приготовят друг другу. Для них это непростая игра, потому что физически оба готовы хорошо, времени на корте провели мало. Разве что есть вопросы по возможной травме у Джоковича, но это уже игра покажет. Даниил свои матчи почти все провел на высоте, разве что с Филипом Крайиновичем у него возникли проблемы. Чуть-чуть он потерял концентрацию, но в шестом сете пришел в себя и спокойно 6:0 выиграл.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CLG1SNtnkxq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CLG1SNtnkxq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLG1SNtnkxq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Novak Djokovic (@djokernole)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Джокович не знал, как играть с Карацевым

— При этом и Джокович не выглядит все же машиной для побед, если судить по матчу с Карацевым, разве нет? Аслан чуть не отправил в какой-то момент Новака в нокдаун, по крайней мере психологически.

— По матчу с Карацевым я бы не стал много делать выводов. Это новый человек для топа мирового тенниса. А как только новичок появляется, против него непонятно как действовать. Его еще никто не успел изучить. Понятно, что они смотрели нарезки матчей с Асланом, но так как Новак не проводил с ним до этого игр, возможно, Джокович был в поиске идей. Такое бывает. А вот игра со Зверевым действительно стала вызовом для Новака, Александр показывал неплохой теннис. Посмотрим, что будет завтра.

— И все же складывается ощущение, что физически к финалу лучше готов Медведев. Вы согласны?

— Возможно. Все-таки и возраст сказывается, Даниил моложе Новака. Но Джокович — он, как и Надаль, очень опытный спортсмен, знает, как себя готовить, как беречь силы. И серьезных проблем с физикой у него практически не было. Плюс ментально он человек феноменального уровня. Пусть совсем небольшое, но преимущество Медведеву я бы дал. Давайте так: 51 на 49. Даниил играет с лидерами постоянно, причем обыгрывает всех топов. Того же Джоковича в Лондоне он спокойно в двух сетах обыграл. И у него мощная серия, где он в матчах с людьми из топ-10 уже по два раза некоторых побеждает. Но главное — он играет в этих матчах без тени сомнения. Так что он готов к большим свершениям, и будет очень символично взять первый «Шлем» в финале у Новака в его любимой Австралии. Лучше не придумаешь.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CLflAOSgAkz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CLflAOSgAkz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLflAOSgAkz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Karatsev Aslan (@karatsev93)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

У Медведева преимущество в росте и подаче

— С точки зрения истории личных встреч преимущество у Джоковича, но именно по последним играм впереди уже Медведев. Получается, тенденция меняется?

— Как раз про это я и говорю. Хорошо помню первый матч, когда встретились друг с другом Джокович и Медведев, тогда все-таки ощутимое преимущество было у Новака, это чувствовалось. Они на моих глазах играли в Сербии на Кубке Дэвиса, и то сначала Даниил вел, но потом судороги его подвели. А вот по последним матчам лучше смотрелся Медведев, особенно в Лондоне. Там была уверенная победа. Но вот в матчах из пяти сетов они давно не играли, по сути, после того матча на Кубке Дэвиса и не вспомнить.

— Как лучше Медведеву действовать, чтобы не дать Джоковичу навязать свой теннис? Вероятно, Новак будет пытаться играть в быстрый теннис, действовать в атаке.

— Не думаю. На самом деле нас ждут скорее поддавки в некотором смысле. По крайней мере в начале матча оба будут предлагать атаковать сопернику, поскольку оба очень хорошо защищаются. Но у Даниила преимущество в росте и подаче. Новаку будет сложнее против него, потому подача Медведева будет на него давить, к тому же Даниил и принимает хорошо. Если будет меньше по времени геймов проходить на подаче Медведева, значит, он больше сил может оставить и обыгрывать Новака уже на его подаче. А это морально всегда давит.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CK-V5FgJjd5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CK-V5FgJjd5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CK-V5FgJjd5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Medvedev Daniil (@medwed33)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Ошибки с форхэндом в последнем матче Медведева — это разовая проблема, или она скажется в финале?

— Я бы не стал заострять внимание на каких-то технических тонкостях. И технически, и физически они оба готовы хорошо. Когда выходишь в финал «Большого шлема», все эти нюансы уже большой роли не играют, это в начале турнира, где-то на втором-третьем круге, еще можешь не прочувствовать свою игру, а к финалу все должно быть нормально. Это будет скорее ментальная битва, кто кого переломит.

Нейтральный зритель будет за Медведева

— Сам Медведев на этот счет сказал, что ему терять, в отличие от Джоковича, нечего.

— И он совершенно прав, поскольку Новак, сколько бы он ни говорил, что не хочет показать какие-то рекорды, лукавит. Внутри он стопроцентно хочет обойти по «Шлемам» Надаля с Федерером, он уже обошел Федерера по продолжительности лидерства в рейтинге. К тому же на финале будут зрители, и интересно посмотреть, какую роль они сыграют, какой дадут импульс. Вряд ли что-то серьезно сможет помешать Джоковичу, все-таки он великий чемпион, первая ракетка мира. Что Надаль, что Федерер, что Джокович — они всегда играют с давлением, с пониманием, что они фавориты и должны побеждать. Медведеву проще, поскольку он только начинает, думает, что у него впереди еще много финалов. Поэтому, возможно, Даниил будет немного раскованнее вначале.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CI863NPprOJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CI863NPprOJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CI863NPprOJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Medvedev Daniil (@medwed33)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Получается, зрители будут все же на стороне Медведева?