Белорусская теннисистка Шалимар Тальби выиграла турнир в Египте

На пути к финалу Шалимар Тальби поочередно победила британку Фрею Кристи (665), литовку Юстину Микульските (586), шведку Фанни Остлунд (510) и нидерландскую теннисистку Лиану Тран (897). Во всех этих матчах она не проиграла соперницам ни одного сета.