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13:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович в девятый раз стал победителем Открытого чемпионата Австралии.

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Источник: AP 2020

В финале он со счётом 7:5, 6:2, 6:2 обыграл россиянина Даниила Медведева.

Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. Джокович 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Медведева 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это третья подряд победа Джоковича на турнире. В полуфинале соревнований Новак со счётом 6:3, 6:4, 6:2 победил россиянина Аслана Карацева.

Перед стартом Australian Open 2021 участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

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